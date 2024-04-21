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Takımın Beyni
“İyi bir maçtı. Bu akşam da iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Taraftarımızla aramızda çok özel bir bağ var. Bana kendimi çok özel hissettiriyor. Açıkçası Galatasaray’da kendimi iyi hissediyorum. Devam etmek de isterim tabii ki. Bilmiyoruz ne olacağını ama ailem de ben de burada çok mutluyuz. Burada çok mutluyum. Ciro da burada çok mutlu. Hocayla da iletişimimiz çok iyi. Kendisi de İtalya’da oynadı. Ayrıca burayı, takımı ve genel futbolu çok çok iyi biliyor. Bana tavsiyeler veriyor, iyi bir şekilde yönlendiriyor beni.”
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