Seri Devam Ediyor

“Önemli bir galibiyet tabii ki. Çok iyi oynamadık aslında ama rakipten iyiydik. Her maç zor olacak bundan sonra zaten. Gole ve galibiyete çok mutluyum. Seriye devam etmemiz gerekiyor. Biz maç maç gidiyoruz. Maç öncesi kulübümüz ve başkanımızı hakkında bazı yorumlar yapılmış onları duyduk. Biz dürüst bir takımız, dürüst bir kulübümüz. Maç maç devam edip elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene de bunu yaptık ve şampiyon olduk. Burada yaptığımız işin yok sayılmasını hoş karşılamıyoruz. Saldırı olduğu zaman da bizim cevap vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bence iyi uyuyacağız bu akşam diyebilirim.”
Kanat rotasyonuna odaklanıyoruz da, sorun senin merkezinde - Golü erken buldun, üstüne net pozisyona da girdin. Sonrasında vitesin bir anda düştü, çok hareketsiz, durağan bir takım izledik. Son haftalara girerken ...
55 dakika önce
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