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Kaan'dan Açıklama
“Beklediğimiz kadar zor maç oldu. Belki performans anlamında değil ama psikolojik anlamda da zor maçtı. Bunu biliyorduk, iyi hazırlandık. İstediğimiz skoru elde ettiğimiz için mutluyuz. Yeni bir rekor daha kırdık bu şekilde. Takım arkadaşlarımı ve hocalarımı tebrik ediyorum. Bu yolda devam etmek istiyoruz. 15 galibiyette bırakmak istemiyoruz. 16-17 yapmak istiyoruz. İnşallah Allah’ın izniyle bunu başarıp sezonu da lider olarak bitireceğiz. Geçen sezon da az süre almıştım. Kış sezonunda gelmiştim. İstediğim süreyi alamamıştım ama o zaman da rekabet aynı şekildeydi. Çok yoğun programa göre kalite belliydi. Bu sene de aynı olduğunu düşünüyorum. Bazen futbolda bir siz oturuyorsunuz bir arkadaşınız oturuyor. Bu futbolun bir parçası. Takım arkadaşlarım da aynı şekilde. Sadece oynayanlar değil, yedek kulübesinde oturanlar da sezon başından beri aynı isteği, aynı arzuyu koyuyoruz ortaya ve sadece takımımızı, Galatasaray’ı düşünüyoruz. O yüzden 15 galibiyet almamızın en büyük nedenlerinden biri de bu.”
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