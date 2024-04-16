İcardi'den Açıklama

“İlk yarı biraz rahat bir şekilde çıktık. Aslında kendimize güveniyorduk fakat gol atamadık. Devre arasında hocamızla birlikte bütün takım konuştuk ve ikinci yarıya farklı bir mantalite ile çıktık. Onun sayesinde de gollerimizi attık ve bu sonucu aldık.
En iyi sezonlarımdan bir tanesi evet. Yüzde yüzümde değildim aslında sezonun büyük bir kısmında. Beş ay boyunca bileğimde bir ağrı vardı, kas ağrıları çektim ama elimden geldiğinde her zaman takım için orada olmaya çalıştım. Golleri istediğim kadar atamadım aslında bu süreçte. Gol atmak tabii ki istediğim bir şey ama Galatasaray’ın kazanması benim için öncelik. Geçen sezon da zaten şampiyon olduk bunun sayesinde. Bu sene de inşallah şampiyonluğu getirecek şeylerden biri olacaktır.”
Icardi, taraftarımızla ilgili ise şunları söyledi:
“Çok güzel bir sevgi bana karşı da takıma karşı da. Her yerde bize bir aşkla yaklaşıyorlar. Taraftar sayısı olarak da çok fazlayız bildiğiniz gibi. Bizi her yerde takip ediyorlar. Her maçta bize destek oluyorlar. Bugün de hem oteldeyken hem buraya geldiğimizde statta birçok taraftarımız vardı. Hem takım adına hem benim adıma çok mutlu edici bir şey bu. Bize desteklerinin devam etmesini istiyoruz. Bize daha fazla enerji katıyor böyle şeyler.
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