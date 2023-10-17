17 Ekim 2023 Salı

Türk Futbolunun Yıldızı


Kerem Aktürkoğlu, 2021-2022 sezonunun başından bu yana Galatasaray ve A Milli Takım ile tüm kulvarlarda oynayabileceği 132 maçın 128'inde forma giydi. 70 gole direkt katkı verdi...

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