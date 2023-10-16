16 Ekim 2023 Pazartesi

İcardi Sevgisi


Okan Buruk: "Icardi sevgisi şu anda Türkiye'nin her yerinde. Takım ayırt etmeksizin birçok çocuğun Galatasaraylı olmasında büyük rol oynuyor."

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