26 Ekim 2023 Perşembe

Muazzam Gelişme Gösteriyor


 Serdar Ali Çelikler: “Abdülkerim Bardakcı, dün performansıyla kesin olarak Inter’e, Tottenham’a, Dortmund’a falan gitti.”

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