31 Ekim 2023 Salı

GOAT


 “Tarihin en iyisi misin?”

Lionel Messi: “Her zaman söylediğim gibi tarihin en iyi oyuncusu olup olmadığımı bilmiyorum, eğer en iyilerden biriysem bu harika bir şey.”
Ortayı Yapan zaman:
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