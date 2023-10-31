31 Ekim 2023 Salı

Daha Şafağın Çok Demiş


Lionel Messi: "Erling de bu ödülü fazlasıyla hak etti. Premier Lig'i, Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve en çok gol atan futbolcu oldu. Bu ödül, bugün onun da olabilirdi.

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