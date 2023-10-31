31 Ekim 2023 Salı

Messi'nin Güç Yüzükleri


 Adidas, Messi’nin 8 Ballon d’Or’una özel olarak 8 yüzük tasarladı. Yüzüklerin üstündeki detaylar inanılmaz.

2009: UCL finalindeki tarihi kafa golünden sonra kramponunu öptüğü ikonik anın görüntüsü. 2010: Messi’nin babaannesine adadığı gol sevinci. 2011: Artık GOAT denilmeye başlandığı zamanlar ve yüzüğün üzerine keçi işlenmiş. 2012: Bir takvim yılında en fazla gol rekoruna özel olarak 91 sayısı 2015: 4 Şampiyonlar Ligi kupası. 2019: 6 Altın ayakkabı. 2021: Amerika Şampiyonu. Ve nihayet 2023: DÜNYA ŞAMPİYONU
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