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Messi'nin Güç Yüzükleri
Adidas, Messi’nin 8 Ballon d’Or’una özel olarak 8 yüzük tasarladı. Yüzüklerin üstündeki detaylar inanılmaz.
2009: UCL finalindeki tarihi kafa golünden sonra kramponunu öptüğü ikonik anın görüntüsü.
2010: Messi’nin babaannesine adadığı gol sevinci.
2011: Artık GOAT denilmeye başlandığı zamanlar ve yüzüğün üzerine keçi işlenmiş.
2012: Bir takvim yılında en fazla gol rekoruna özel olarak 91 sayısı
2015: 4 Şampiyonlar Ligi kupası.
2019: 6 Altın ayakkabı.
2021: Amerika Şampiyonu.
Ve nihayet 2023: DÜNYA ŞAMPİYONU
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