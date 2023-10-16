16 Ekim 2023 Pazartesi

Muhteşem İkili


 Sağ ön ve sol önde çok katkı veriyorlar. EURO 2024 de yıldız adaylarım.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 