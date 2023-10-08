8 Ekim 2023 Pazar

İcardi Skorer mi


 Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 29 gol kaydeden Mauro Icardi, Antalyaspor'a attığı gol ile 2007-08 sonrası dönemde 30 gole en erken ulaşan futbolcu rekorunu kırdı.

• Mbaye Diagne, 33 maçta attığı 30 gol ile önceki rekorun sahibiydi.
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 