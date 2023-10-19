19 Ekim 2023 Perşembe

Ligin Kralı


 🏟️ 9 Maç

⚽️ 11 Gol 🅰️ 4 Asist 📊 6.71 Toplam Gol Beklentisi (xG) 🎯 13 İsabetli Şut ✅ %85 Gole Dönüştürme Oranı ℹ️ Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir maçlarını içermektedir.
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 