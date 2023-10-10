10 Ekim 2023 Salı

Muazzam Forma


 Galatasaray'ın 1923 yılında giydiği formadan uyarlanarak yapılan çubuklu forma 100. yıla çok yakışmış.

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