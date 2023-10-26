26 Ekim 2023 Perşembe

İnanılmaz Atmosfer


 Harry Kane: "Galatasaray taraftarına çok teşekkür ederim. Gerçekten inanılmazlar. Bu atmosferden sonra kulaklarım duyuyor mu emin değilim."

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