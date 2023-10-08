8 Ekim 2023 Pazar

Büyük Bir Teknik Adamın Doğuşu


 Okan Buruk Galatasaray'ın başında 57 maçta 45 galibiyet 7 beraberlik 5 mağlubiyet aldı.. içinde 88 puanla lig şampiyonluğu, derbi galibiyetleri, Avrupa zaferleri.. imza Okan Buruk..

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