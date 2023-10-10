10 Ekim 2023 Salı

Kariyer Kırılımı


 Çok uzun hikaye ama eğer İcardi'nin iyi bir Milli takım kariyeri olsa Messi belki 2014 yılında dünya kupası kaldıracaktı.

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