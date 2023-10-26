26 Ekim 2023 Perşembe

Star değil Süperstar


Herkes 3,5 atarken Panenka atmak ! Maç 0-1 ve rakip Bayern Münih ama Mauro İcardi'yi yıldız değil süperstar yapan bu tavrı.

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