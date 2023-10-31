31 Ekim 2023 Salı

İnanılmaz


 En çok Ballon  D'or kazanan ülkeler ;

🇩🇪 - 7 • Rummenige (2), beckenbauer (2), müller, matthaus, sammer 🇵🇹 - 7 • Ronaldo (5), figo, eusebio 🇳🇱 - 7 • Cruyff (3), van basten (3), gullit 🇫🇷 - 7 • Kopa, platini (3), papin, zidane, benzema 🇦🇷 - 8 • Messi (8)
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