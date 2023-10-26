26 Ekim 2023 Perşembe

Bir Fotoğraf İki Okan


Zaman, gerçekleri gösteren bir ayna. Dün ve bugün zaferlerle yan yana

Ortayı Yapan zaman:
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