26 Ekim 2023 Perşembe

Süper Yıldız JM


 Jamal Musiala: "Burada harika bir atmosfer vardı, bu taraftarların önünde oynamaktan gerçekten keyif aldım. Atmosfer nedeniyle bu maçı uzun süre hatırlayacağım."

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