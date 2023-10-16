16 Ekim 2023 Pazartesi

Terim'in Milan Transferleri


 🔴⚫️ Milan 01/02 ✍️

🇹🇷 Fatih Terim 🇵🇹 Rui Costa - €41.32M 🇮🇹 Filippo Inzaghi - €36.15M 🇮🇹 Andrea Pirlo - €17.04M
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