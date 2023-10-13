İcardi'nin Menajer Açıklaması

George Gardi: "Mauro Icardi; Suudi Arabistan'dan gelen, Galatasaray'ın teklifinden 5 kat fazla teklifleri reddetti. PSG de Türklerin ödediği bonservis bedelinin iki katından fazla teklif aldı ama transferde Icardi'nin isteği belirleyici oldu. Geçtiğimiz sezon bitmeden Mauro, geleceği için ilk tercihi olarak Galatasaray'ı göstermişti." (tuttomercatoweb)
"Mauro, taraftarlara duyduğu sevgi ve kulübün vaatleriyle bu yürekten seçimi yaptı. Bu koşullar var olduğu sürece bu güzel hikayeyi sorgulamak için hiçbir neden olmayacak."
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