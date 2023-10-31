31 Ekim 2023 Salı

Şakacı Ribery


 Ribery: "Robben ve ben, Cristiano Ronaldo ile Messi'den daha iyiydik."

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