8 Ekim 2023 Pazar

İcardi & Jardel


 Mauro Icardi, 0.87 maç başına gol ortalamasıyla Mario Jardel'i (0.79) geride bıraktı.

• Mario Jardel - 43 maç - 34 gol • Mauro Icardi - 39 maç - 34 gol
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