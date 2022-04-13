13 Nisan 2022 Çarşamba

CL'nin Kralı


 🏆 Son 12 sezonda 10’uncu kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaldeler.

⚪️ Şampiyonlar Ligi'nin gerçek sahibi!
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 