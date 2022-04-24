24 Nisan 2022 Pazar

Yine Yeniden Şampiyon


 Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 10. kez şampiyon

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