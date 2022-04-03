Kazanmak Önemliydi

Bu akşam önemli bir zafer elde ettiğimizi düşünüyorum. Milli takımdan dönüşler oldu ve zor bir hafta geçirdik. Birlikte takım olarak çok az antrenman yapabildik. Üstüne geçen hafta kaybettiğimiz üç puan vardı. O maçın ardından bu akşam kendi evimizde yenmek önemliydi. Gelecek haftaki maçın hazırlığı için önemliydi bu.” diye konuştu.
Süper Lig’in 32. haftasında oynayacağımız Fenerbahçe derbisi hakkında ise Gomis, “Çok önemli ve büyük bir maç. Oraya üç puan almak için gideceğiz. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet tartışılmaz. Tam bir bayram havasında geçiyor. Böyle bir derbi olduğu için çok şanslıyız. Hem Türkiye’de hem dünyada izlenen bir maç. Gelecek hafta oraya giderek elimizden gelenin en iyisini yapmayı istiyoruz.”
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder