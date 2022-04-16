16 Nisan 2022 Cumartesi

Adam Olacak Çocuk



 Hamza Yiğit Akman'ın, Galatasaray'da birlikte çalıştığı teknik direktörler. Eric Gerets ve Feldkamp

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