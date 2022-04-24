24 Nisan 2022 Pazar

Güzel Hareket


 Liverpool taraftarları, Manchester United maçının 7. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun vefat eden oğlunu 'You'll Never Walk Alone' şarkısıyla andı.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 