3 Nisan 2022 Pazar

Katkı Verdiğim İçin Mutluyum


 Galibiyet aldığımız için ve bu galibiyete bir asistle katkı verdiğim için çok mutluyum. Covid’den sonra eski formumda biraz düşüş oldu. Şu anda eski formuma tekrar geliyorum. Çalışarak takıma verdiğim katkıyı artırmak istiyorum.”

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