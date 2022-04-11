11 Nisan 2022 Pazartesi

Dengeli Bir Maçtı


 Gerçekten dengeli bir maçtı. İlk yarı sadece iki tane fırsat verdik ve onlardan birisini gole çevirdiler. İkinci yarı gayet güzel baskı yapıyorduk. Onların attığı gol değişikti. Komik ve şans eseri bir gol olduğunu söyleyebiliriz.”

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