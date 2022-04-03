Torrent'ten Açıklama

“Oyuncuların başlangıcı ve davranışından çok memnunuz. Deneyim sahibi olmanın avantajına sahibim. Milli maçlardan sonra ne olduğunu biliyorum. Oynamak için zor maçlar her zaman bunlardır. Farklı bir antrenman yapıyorlar. Mental olarak kendilerini hala milli takımda hissediyorlar. O yüzden milli takımdan sonra bu maça odaklanmanın ne kadar önemli olduğunu oyunculara anlattık. Milli takımdan gelen Kerem sakatlandı. Feghouli ve Mostafa da milli takımdan sakat bir şekilde geldiler. Taylan ve Alex Cicâldău da daha fazla oynayamayacaklarını ve değişiklik istediklerini söylediler. O yüzden hem taraftarımız hem kulübümüz hem de başkanımız adına bugünkü başarıdan ötürü çok memnunuz.” diye konuştu.
Kerem Aktürkoğlu’nun sakatlığı ve haftaya oynayacak kadro hakkında Dome, “Yarın kontroller yapılacak. O noktadan sonra Fenerbahçe için hazırlıklarımız yapacağız. Kimlerle oynayacağımızı bilmiyoruz. Kim oynarsa oynasın sahada en iyi mücadeleyi vereceğimize inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Feghouli veya Mohamed’in Fenerbahçe maçında oynama ihtimalleri sorulması üzerine Torrent, “Hayır. Hiç ihtimal yok”
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