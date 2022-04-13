13 Nisan 2022 Çarşamba

Madrid Yarı Finalde


 Real Madrid, Karim Benzema’nın uzatmalarda attığı golle Chelsea’yi eleyip adını yarı finale yazdırdı.

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