Daha İyisi Yok

14 Nisan 2022 Perşembe

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 Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi tarihinde 9 kez yarı finale çıkan ilk ve tek teknik direktör oldu.

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