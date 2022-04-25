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İyi Oynadık
İyi top oynadığımızı düşünüyorum. Erken de bir gol attık. İlk yarıda 3-4 fırsat bulduk. Bunlar da gole dönüşebilirdi. Futbolda bazen atabiliyorsunuz, bazen atamıyorsunuz. Bu çok belli olmuyor. İkinci yarı mücadele şiddeti daha yüksekti. Gol yemedik. Rahat bir şekilde oynadığımızı düşünüyorum. Fakat yine de mücadele yüksek olsa da tedbirli oynadık. Bu sezon başka bir maçta böyle bir mücadele görmedik. Güzeldi, 3 puan aldık ve İstanbul’a bu şekilde dönüyoruz. Taraftarlarımız çok özel. Onların inanılmaz olduğunu düşünüyorum. Sezon başından beri her zaman bize destek verdiler. Kötü zamanımızda da destek verdiler. Oyuncular olarak kazanamadığımızda onların ne kadar üzüldüklerini anlıyoruz. Benimle onların arasında özel bir bağ olduğunu biliyorum. Onların da benimle özel bir bağı olduğunu düşünüyorum”
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