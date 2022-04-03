Ömer'den Açıklama

Bu maç bizim için önemliydi. Kalan maçlarda taraftarımızı az da olsa memnun etmek istiyoruz. Kalemizi gole kapattık bugün. En önemlisi galibiyetti bizim için. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız.” ifadelerini kullandı.
“Maç maç bakıyoruz artık. Bu sene gerçekten bizim için üzücü bir sezon oldu. Önümüzde güzel bir maç var. Tüm ülkenin, Avrupa’nın, dünyanın takip etiği bir maç. Bu maçta da taraftarımızı en ufak bir şekilde mutlu edebilirsek ne mutlu bize. Tamamen bu maçı kapattık 3 puanı aldık. Şimdi önümüzde Fenerbahçe maçı var. Aynı şekilde çok iyi çalışıp taraftarlarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz.”
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