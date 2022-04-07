7 Nisan 2022 Perşembe

Messi'nin Farkı


Ruud van Nistelrooy: “Cristiano Ronaldo skorer, Iniesta beyin, Salah, Mane, Hazard ve Mbappe mükemmel kanat oyuncuları..Ancak hepsini bir araya getirirseniz ortaya Messi çıkıyor. Kimse ona yaklaşamaz

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