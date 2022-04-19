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İlk Yarı Hayal Kırıklığı
İlk yarı gerçekten hayal kırıklığıydı. Oyuncularıma ilk defa hayal kırıklığı yaşadığımı söyledim. İlk yarıda gördüklerim kabul edilebilir şeyler değildi. İki ay boyunca çalıştığımız şeyi ilk yarıda düzgün yapmıyorduk. Bekler içeride, kanatlar dışarıda ve açık oyun… Bunu yapmamıştık. Zeki oyuncular oldukları için bunu devre arasında hemen anladılar. Sadece hücumda değil, böyle bir şeyde savunmada da problem yaşarsın. Zeki oyunculara sahip olduğumuz için şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Devre arasında hemen anladılar. İkinci yarıya çok güçlü bir şekilde başlayarak oynamak istediğimizi oynadık.”
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