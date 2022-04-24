24 Nisan 2022 Pazar

Adam Haklı Beyler


 David Neres: "Bir keresinde Erik ten Hag, 'saçlarını beğenmiyorum' dedi. Ben de ona 'Kendi saçlarınla ilgilenmelisin' dedim. Bu konuşmadan sonra beni iki maç yedek bıraktı."

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