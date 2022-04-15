15 Nisan 2022 Cuma

Konferans Ligi Sonuçlar


 Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü, yarı finalde!

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 