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Halil'den Açıklama
Bir süredir oynamıyordum. İyi antrenman yaptık. Bugün ilk yarı takım olarak biraz zorlandık. Basit toplar kaybettik. İkinci yarıda maça çok farklı başladık. Daha çok pozisyona girip, pozisyonları gole çevirip galibiyeti aldık. İlk yarıda çok basit toplar kaybettik. Top bizde daha fazla kalabilirdi. Basit top kayıpları sonrası kontraatak yiyebiliyorsunuz. İkinci yarı bunu değiştirdik. Topları daha iyi kullanarak daha çok pozisyona girdik. Birkaç pozisyonu daha değerlendirseydik maç daha farklı olabilirdi
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