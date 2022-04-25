Torrent'ten Açıklama

Hiç memnun değilim. Üç puan kazandık ama sadece bir gol atabildik. İlk yarıda dört tane daha net gol şansımız vardı. Bütün sezon boyunca hem benimle hem Fatih Hoca ile yaşadığı şeyi yaşadı takım. Maç içinde birçok fırsat yakalanabiliyor. Onlar değerlendirilemeyince takım acı çekmeye başlıyor. Bütün şampiyonada en çok fırsat yakalayan üçüncü ya da dördüncü takımız. Efektiflik açısından çok büyük problemimiz var. Bugün bunun örneğini yaşadık.”
“Galatasaray kadar büyük bir kulüp bu puan sıralamasında olduğunda bu tarz şeyler yaşayabiliyor. Büyük kulüplerin golcüleri 15, 12 gol atarken bizim en golcümüz Kerem’in 9 golü var. Büyük takımlarda böyle sıkıntılar olabiliyor. Trabzonspor ile oynadığımız maçta onlar 2-3 pozisyon yakaladılar. Onlardan goller çıkarmayı başardılar. Biz 6-7 fırsat yakalamamıza rağmen aynı efektifliği gösteremedik. Bu seviyelerde böyle şeyler görülebiliyor.”
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder