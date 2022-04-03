Galibiyet için çok mutluyum tabii ki. Üç puan almamız gerekiyordu. Puanlarımızı arttırmamız gerekiyor yapmamız gereken şey bu. Kendi performansımdan bireysel olarak çok memnunum. Takımın performansından da çok memnunum. Bugün buradan mutlu ayrılıyoruz.”
Muslera, haftaya deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: “Çok önemli bir maç. Bu tarz maçlarda oynamak çok önemli ve çok güzel aynı zamanda. Maçın nerede olduğu önemli değil. Bu maçın içinde olmak çok güzel bir şey. Bütün hayatımız boyunca istediğimiz şey bu maçlara çıkmak. Bugün üç puanı aldık. Kazanmaya devam etmemiz gerekiyor. Hazırlanabileceğimiz en iyi şekilde maça hazırlanacağız.”
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