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Sorumluluk Alıyorum
Güzel bir galibiyetti. İlk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı biraz daha baskılı başlayıp erken bulacağımız gollerle maçı koparmak istiyorduk ve istediğimiz gibi oldu. Ben zaten geçen hafta Fenerbahçe maçına da sakatlıktan tam iyileşmeden çıktım. Bu maç da aynı şekilde. Ağrılarım vardı. İğneyle oynuyordum. Hocaya 70 dakika oynayabilirim demiştim. Şut çektiğim pozisyonda da bana ayağımı sordu. Ben de kendisine ağrım olmadı ama o şutu çekmem lazımdı dedim. O pozisyonu konuşuyorduk. Büyüklerime ve hocalarıma asla terbiyesizlik yapmam. Ne öyle bir aile terbiyesi aldım ne de kendim öyle bir insanım. Yanlış anlaşıldıysa herkesten özür dilerim. Hocamla bu zamana kadar hiç tartışmam olmadı. Her şey çok iyi ikimizin ilişkisi açısından. Bu sene beklediğimin daha da üstünde sorumluluk aldığımı düşünüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Her maça bu sorumluluk ve özgüvenle çıkmak beni daha da motive ediyor. Sahada ister istemez hatalar, performanslarda dalgalanmalar olabiliyor. Biz bu sene istediğimiz pozisyonda değiliz. Bunun vermiş olduğu baskı var takımın üzerinde. Bu baskıdan da bir şekilde futbolcuların çıkması gerekiyor. Ben de bu baskı ve sorumluluğu üstüme almayı çok seviyorum. Bazen takımıma çok iyi yardımlar edebiliyorum, bazen de yeterli olmuyor. Ben kendimi her maç geride bırakarak devam ediyorum. Bu maç benim için bitti şimdi bir sonraki maça odaklanıyorum. Geçmişle yaptıklarınla kalırsan hiçbir zaman ilerleme kaydedemezsin.
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