3 Ekim 2020 Cumartesi

DD Tarihin En İyilerinden


UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: "Didier Drogba, tarihin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biriydi. Nereden geldiğini ve ülkesini asla unutmadı."

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