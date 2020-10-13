13 Ekim 2020 Salı

Merih'ten Milli Takım Yorumu


Merih Demiral: "Çok güzel mücadele ettik, gerektiği gibi oynadık. Talihsiz goller yedik ama tarihimizde ilk defa Almanya'ya 3 gol atıyoruz. Genç bir milli takımız, önümüzde güzel günler var, gün geçtikçe daha güzel oluyoruz."

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