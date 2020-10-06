6 Ekim 2020 Salı

Falcao'dan Beklenti Nedir?


Falcao 34 yaşında ve elbette 24 yaşında olduğu kadar sahada fiziksel olarak güçlü değil. Bunu bilerek transfer ettin ve senede 5-6 milyon euro alıyor. Ceza sahası içinde bu ligin tartışmasız en iyisi ama her maç 1 kere değil en az 4-5 kere topla buluşturman gerekiyor

Orta sahadan topu alıp 4-5 kişiyi çalımlayıp gol atmasını bekleme yani...Yapman gereken onu ceza sahasında topla buluşturmak. Gol atamazsa suç Falcao'da değil Babel-Arda-Belhanda-Feghouli gibi topçulardadır.

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