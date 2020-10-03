3 Ekim 2020 Cumartesi

Babel 11 Oyuncusu Olamaz


 Babel direkt 11 oyuncusu olmaz hele ki İskoçya deplasmanında hiç olmaz. 65 dk değil skora göre son 30 dk oyuna alınacak adam. O da tecrübesi ve gol vuruşu için yoksa fiziksel olarak bitik.

Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 