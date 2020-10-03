Yanlış Kadro Yanlış Taktik

Fatih Terim 67 yaşında,17 yaşından beri futbolun içinde desek 50 sene olmuş. Bizim yaşımız 50 değil adam 50 yıldır bu topun peşinde bir şekilde. Biz futbolu ondan iyi biliyoruz desek en başta o 50 yıla ayıp olur ama işte işin aması var. Terim 20 sene önceki Terim değil maalesef
20 sene önce daha cesur daha atak,daha eyvallahı olmayan tarzı vardı. 16 yaşında Emre'ye forma vermeye çekinmeyen Terim şimdi Babel'e umut bağlıyor hem de tek maç ve İskoçya'da.
Benim futbol mantığıma göre sol tarafta sağ ayaklı iki futbolcu olmaz ve olmuyor. Linnes ve Babel çizgiye basıp oyunu genişleteceğine sürekli içeri yöneliyor ve oyun iyice sıkışıyor. Saracchi yoksa Emre Taşdemir oynar.
Terim'e şunu sormak isterim. Dün maça sol kanatta Linnes-Babel yerine Emre Taşdemir -Emre Kılınç ile başlasak ve ağır,yavaş,koşamayan Babel yerine topla hızlı Emre Kılınç oynasa ve geriden gelen Emre Taşdemir'e alan açsa bundan kötü mü oynardık?
Sol kanatta iki Emre ( Taşdemir ve Kılınç) olsa ve orta üçlüyü Taylan-Etobo-Belhanda şeklinde oluştursak daha geniş alanda daha hızlı futbol oynarız.
Futbol kaleciyi saymazsak 10 kişi ile oynanırken 4-5 tane yavaş,fiziksel eksikliği olan topçuyu günümüz futbolunda kaldıramaz.Bu sayı en fazla 1-2 olur 4-5 olursa elenip evine dönersin.Falcao tamam topu ceza sahasında ver kalenin içine atar ama Falcao-Arda-Feghouli-Babel olmaz.
Son 10 yılda futbol değişti artık yetenek tamam ama önce fizik ve tempo önemli.Real Madrid-Barcelona-Juventus-Milan-M.United'ı yenen,eleyen Galatasaray artık İskoçya,Belçika,Portekiz takımlarını yenemez oldu.Bunu sadece para ile açıklayamazsınız. Planlı ve vizyonlu yönetici gerek.
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